Подбросили игральный кубик. Какова вероятность того,что выпадет 4 очка?

Математика
Подбросили игральный кубик. Какова вероятность того,что выпадет 4 очка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5%вероятности именно 5% 5а не 10
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