Решите систему уравнения способом подстановки {3х+у=5 {у=2

Алгебра
Решите систему уравнения способом подстановки {3х+у=5 {у=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{3x+y=5 {y=2;  {3x+2=5 {y=2;  {3x=5-2 {y=2;  {3x=3 {y=2;   {x=1 {y=2
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