Джип ехал 3 часа со скоростью 120 км/ч. Какое расстояние пройдёт джип за то же время, ??сли его скорость уменьшится в 2 раза?
Математика
Джип ехал 3 часа со скоростью 120 км/ч. Какое расстояние пройдёт джип за то же время, ??сли его скорость уменьшится в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:2=60(км/ч) 2)60×3=180(км)
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