Джип ехал 3 часа со скоростью 120 км/ч. Какое расстояние пройдёт джип за то же время, ??сли его скорость уменьшится в 2 раза?

Математика

Джип ехал 3 часа со скоростью 120 км/ч. Какое расстояние пройдёт джип за то же время, ??сли его скорость уменьшится в 2 раза?

Автор: Гость