Надо решить систему. -15=-11х-12у 4у2=-4х2+35х+205
Алгебра
Надо решить систему. -15=-11х-12у 4у2=-4х2+35х+205
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15=-11х-12у ⇒x=(15-12y)/11 подставим во 2е ур-е 4у²=-4х²+35х+205 4у²= -4((15-12y)/11)²+35(15-12y)/11+205 4у²= -4(225-360у+144y²)/121+(385-420у)/11+205 484у²=-900+1440у-576y²+4235-4620у+24805 1060y²+3180y-28140=0 53 y²+159y-1407=0 D=159 ²+4*53*1407=323565
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