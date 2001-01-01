Решить срочно!!!! ПЛЗ!!!

Гость: Гость:

Надо измерить ширину,длину прямоугольника и сторону вырезанного квадрата. возьмем приблизительные значения для примера ширина 3см, длина 7см, длина стороны вырезанного квадрата - 2см. тогда площадь вырезанного квадрата 2*2=4см.кв. 3*7=21см.кв. площадь прямоугольника 21-4=17 см.кв. площадь, указанной на рисунке, фигуры