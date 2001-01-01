Решить срочно!!!! ПЛЗ!!!

Математика
Решить срочно!!!! ПЛЗ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо измерить ширину,длину прямоугольника и сторону вырезанного квадрата. возьмем приблизительные значения для примера ширина 3см, длина 7см, длина стороны вырезанного квадрата - 2см. тогда площадь вырезанного квадрата 2*2=4см.кв. 3*7=21см.кв. площадь прямоугольника 21-4=17 см.кв. площадь, указанной на рисунке, фигуры
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