Прочитайте задачу: Лодка за 2 часа по течению проходит столько же,сколько за 3 час?? по озеру.Найдите собственную скорость лодки,если скорость течения равна 3 км\ч. Какое уравнение соответствует условию задачи,если х обозначе...
Математика
Прочитайте задачу: Лодка за 2 часа по течению проходит столько же,сколько за 3 час?? по озеру.Найдите собственную скорость лодки,если скорость течения равна 3 км\ч. Какое уравнение соответствует условию задачи,если х обозначена собвственная скорость лодки (в км\ч)? 1)2(х-3)=3х 2)2(х+3)=3х 3)2х=3(х-3) 4)2х=3(х+3) И решите уравнение. Пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лотки по течению (х+3), За 2 часа по течению проходит путь 2*(х+3), за 3 часа по озеру - 3*х, значит уравнение 2(х+3)=3х 2х+6=3х 3х-2х=6, х=6(км/час) -скорость лотки.
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