Прочитайте задачу: Лодка за 2 часа по течению проходит столько же,сколько за 3 час?? по озеру.Найдите собственную скорость лодки,если скорость течения равна 3 км\ч. Какое уравнение соответствует условию задачи,если х обозначе...

Математика

Прочитайте задачу: Лодка за 2 часа по течению проходит столько же,сколько за 3 час?? по озеру.Найдите собственную скорость лодки,если скорость течения равна 3 км\ч. Какое уравнение соответствует условию задачи,если х обозначена собвственная скорость лодки (в км\ч)? 1)2(х-3)=3х 2)2(х+3)=3х 3)2х=3(х-3) 4)2х=3(х+3) И решите уравнение. Пожалуйста.

Автор: Гость