При каком значении а уравнение имеет 1 корень? Ответ: -10;8 Помогите пожалуйста

Алгебра
При каком значении а уравнение имеет 1 корень? Ответ: -10;8 Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Когда уравнение имеет один корень? Когда дискриминат равен нулю. Задача решена!
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