При каком значении а уравнение имеет 1 корень? Ответ: -10;8 Помогите пожалуйста
Алгебра
При каком значении а уравнение имеет 1 корень? Ответ: -10;8 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда уравнение имеет один корень? Когда дискриминат равен нулю. Задача решена!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг , тільки п'яти заблищали. На якому із поданих ??ижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням
Русский язык
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2 СТОЛБИКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь ЗНАК мебель стулья крыльцо коньк?? платья кисель перья кровать звенья ружье тьма дождь пальто вьюга
Математика
География