Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг , тільки п'яти заблищали. На якому із поданих ??ижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням

Гость: Гость:

Стрімголов - бігти опустивши голову. Дуже швидко, вірячи в себе і не помічаючи перешкод. З усіх ніг - дуже квапливо, поспішно. Тільки п'яти заблищали - мчати на всіх вітрилах.