Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг , тільки п'яти заблищали. На якому із поданих ??ижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням
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Фразеологізми стрімголов, з усіх ніг , тільки п'яти заблищали. На якому із поданих ??ижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрімголов - бігти опустивши голову. Дуже швидко, вірячи в себе і не помічаючи перешкод. З усіх ніг - дуже квапливо, поспішно. Тільки п'яти заблищали - мчати на всіх вітрилах.
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