Решить задачу действиями плз и с объяснениями действий!! СРОЧНО!!
Математика
Решить задачу действиями плз и с объяснениями действий!! СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80·3=240(км)-проехал 1 автомобилист до встречи 2) 70·3=210(км)-проехал 2 автомобилист до встречи 3) 240+210=450(км)-они проехали всего. Ответ: 450км.
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