Запиши слова-подсказки для 2-но склонения помогите пожалуйста
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Запиши слова-подсказки для 2-но склонения помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окно, конь. Вроде бы так
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