(780-m*60):6=70; 640:(х*9+8)=8

Математика
(780-m*60):6=70; 640:(х*9+8)=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(780-m*60):6=70 (780-60m):6=70 130-10m=70 -10m=70-130 -10m=-60 m=60:10 m=6 ответ 6 проверка (780-6*60):6=70 (780-360):6=70 420:6=70 70=70 второй чего-то не получается
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