7глаголов.что я делал в школе?
Русский язык
7глаголов.что я делал в школе?
Ответ(ы):
Гость:
Учился, читал ,писал ,играл, узнавал, говорил, отвечал
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