8-10 предложений придумать с деепричастиями или деепричастными оборотами на тему "??ое любимое занятие"

Гость: Гость:

1) Рисуя картину, я получаю огромное удовольствие. 2) Слушая свою любимую музыку, я не заметил, как автобус проехал мою остановку. 3) Играя в хоккей, я представляю, как вырасту и стану игроком национальной хоккейной лиги. 4) Я очень люблю книги, поэтому, зачитавшись, я совсем не замечаю, как летит время. 5) Мне нравится, когда в моей комнате царят чистота и порядок, поэтому я не чувствую усталости, прибираясь весь день напролёт. 6) Плавание - моё любимое занятие, поэтому, не успев вылезти из воды, я снова спешу вернуться. 7) Путешествуя по всему миру, я понял, что не хочу останавливаться в одном городе, мне нравятся постоянная смена обстановки и новые впечатления. 8) Выпекая очередной торт, я поняла, что стану поваром, потому что кулинария - единственное, что может занять меня на долгое время. 9) Я люблю играть в компьютерные игры, ведь именно там я могу быть кем угодно, покидая при этом реальный мир. 10) Создавая каждую новую скульптуру, я чувствую, что заключил в неё часть своей души, ведь именно это занятие заставляет меня забыть о повседневных проблемах и хлопотах.