8 февраля в нашей стране отмечается день российских наук. Почему для России важно ??азвитие науки

Обществознание
8 февраля в нашей стране отмечается день российских наук. Почему для России важно ??азвитие науки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развитие науки важно не только для России, но и для каждой страны мира. С развитием науки, человечество делает новый шаг в эволюции. Наука окутывает все сферы жизни человека.
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