Почему ноль не является натуральным числом
Математика
Почему ноль не является натуральным числом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним из преимуществ натурального нуля является то, что при этом образует полугруппу с единицей. В русской литературе обычно нульисключён из числа натуральных чисел , а множество натуральных чисел с нулём обозначается как .
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