Хор зайчат спел в первом отделении концерта 7 песен а во втором на 2 песни меньше сколько песен спели зайчата во втором отделении концерта. как оформить задачу правильно
Математика
Хор зайчат спел в первом отделении концерта 7 песен а во втором на 2 песни меньше сколько песен спели зайчата во втором отделении концерта. как оформить задачу правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1отд.-7песен 2отд.-? на 2п. < 7-2=5(п.) ответ: 5 песен спели зайчата во втором отделении
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