Хор зайчат спел в первом отделении концерта 7 песен а во втором на 2 песни меньше сколько песен спели зайчата во втором отделении концерта. как оформить задачу правильно

Математика

Хор зайчат спел в первом отделении концерта 7 песен а во втором на 2 песни меньше сколько песен спели зайчата во втором отделении концерта. как оформить задачу правильно

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