Их одного города в противоположных направлениях одновременно отправились два ав??омобиля. скорость одного автомобиля равна 72,5 км/ч что на 8,7 км/ч больше, чем скорость второго. какое растояние будет между ними через 7,6 ч пос...

Математика

Их одного города в противоположных направлениях одновременно отправились два ав??омобиля. скорость одного автомобиля равна 72,5 км/ч что на 8,7 км/ч больше, чем скорость второго. какое растояние будет между ними через 7,6 ч после начала движения?

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