Их одного города в противоположных направлениях одновременно отправились два ав??омобиля. скорость одного автомобиля равна 72,5 км/ч что на 8,7 км/ч больше, чем скорость второго. какое растояние будет между ними через 7,6 ч пос...
Математика
Их одного города в противоположных направлениях одновременно отправились два ав??омобиля. скорость одного автомобиля равна 72,5 км/ч что на 8,7 км/ч больше, чем скорость второго. какое растояние будет между ними через 7,6 ч после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72,5-8,7=63,8(км/ч)-скорость 2 автомобиля 63,8+72,5=136.3(км\ч)-сумма скоростей 2 автомобилей 136,3*7,6=1035,88км
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