На сколько увеличится глубина осадки корабля, площадь сечения которого вдоль ват??рлинии равна 2500 квадратных метров, если корабль примет 1500 тонн груза и будет находиться в морской воде? в пресной воде?
Физика
На сколько увеличится глубина осадки корабля, площадь сечения которого вдоль ват??рлинии равна 2500 квадратных метров, если корабль примет 1500 тонн груза и будет находиться в морской воде? в пресной воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано S=2500 м2 m=1500 000 кг p=1030 кг/м3 h- ? m*g=F2-F1=p*g*S*h h=m*g/p*g*S=15*10^5/25*10^2*1030=0.58 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Физика
Определите мощность двигателя автокрана который выполнил работу в 4380000 Дж в течение 30 с. НАПИШИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Начертить четырехугольник провести в нем отрезок так чтобы он разделил четырехугольник на треугольник и пятиугольник
Математика
Координатную плоскость перегнули под прямым углом вдоль оси Ох. Найти расстояние между точками А и В, если на неперегнутой координатной плоскости о...