На сколько увеличится глубина осадки корабля, площадь сечения которого вдоль ват??рлинии равна 2500 квадратных метров, если корабль примет 1500 тонн груза и будет находиться в морской воде? в пресной воде?

Физика

На сколько увеличится глубина осадки корабля, площадь сечения которого вдоль ват??рлинии равна 2500 квадратных метров, если корабль примет 1500 тонн груза и будет находиться в морской воде? в пресной воде?

Автор: Гость