Начертить четырехугольник провести в нем отрезок так чтобы он разделил четырехугольник на треугольник и пятиугольник
Математика
Начертить четырехугольник провести в нем отрезок так чтобы он разделил четырехугольник на треугольник и пятиугольник
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Гость:
Вот так както надо начертить
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