Начертить четырехугольник провести в нем отрезок так чтобы он разделил четырехугольник на треугольник и пятиугольник

Математика

Начертить четырехугольник провести в нем отрезок так чтобы он разделил четырехугольник на треугольник и пятиугольник

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