Какие проблемы поднимает автор в рассказах Белый пудель и Чудесный доктор?
Литература
Какие проблемы поднимает автор в рассказах Белый пудель и Чудесный доктор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двое мальчиков из обнищавшей семьи Мерцаловых возвращаются с нарядных улиц домой в подвал, где их ждёт мать, больная сестра и голодный младенец. А в городе готовятся к празднику и накрывают богатые столы. Это противопоставление двух разных миров, существующих в одно время и в одном месте, и есть главная проблема рассказа. А главное действующее лицо - чудесный доктор - объединяет их.
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