Пожалуйста, помогите с заданием. Нужен развернутый ответ по образцу.

Математика
Пожалуйста, помогите с заданием. Нужен развернутый ответ по образцу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4ч 95мин- 50мин=4ч 45мин 2) 1ч 10мин - 30мин=70мин-30мин=40мин 3)4ч 20мин - 2ч= 2ч 20мин 4)3ч 35мин - 45мин=2ч 95мин - 45мин= 2ч 50мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сейчас часы показывают 14ч14мин. Какое время ини показывали 2ч19мин назад?
Ответить
Математика
Девочки занимаются рукоделием.У них есть атласная лента длиной 10 метров, которой ??ни обшивают салфетки. Пятую часть этой ленты они уже истратили....
Ответить
Физика
5-9 Физика 13+7 б Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 2 мГн и воздушного конденсатора, состоящий из двух круглых пластин диаме...
Ответить
Физика
Как меняется оптическая сила линзы, если ее полностью опустить в воду?
Ответить
Физика
Сила Лоренца действует на:А)заряженную частицу б)проводник с током в)проводник бе?? тока г)протон
Ответить