Пожалуйста, помогите с заданием. Нужен развернутый ответ по образцу.
Математика
Пожалуйста, помогите с заданием. Нужен развернутый ответ по образцу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4ч 95мин- 50мин=4ч 45мин 2) 1ч 10мин - 30мин=70мин-30мин=40мин 3)4ч 20мин - 2ч= 2ч 20мин 4)3ч 35мин - 45мин=2ч 95мин - 45мин= 2ч 50мин
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