Сила Лоренца действует на:А)заряженную частицу б)проводник с током в)проводник бе?? тока г)протон

Физика
Сила Лоренца действует на:А)заряженную частицу б)проводник с током в)проводник бе?? тока г)протон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Лоренца действует на движущуюся заряженную частицу. протон тоже является заряженной частицей. Сила Лоренца на б), в) не действует.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лене 12 лет. миша на 1 год старше лены. сколько лет мише. схема к задаче
Ответить
Математика
С обяснением 0,8+3/7
Ответить
История
Какая форма правления сложилась во Владимиро-Суздальском княжестве?
Ответить
Математика
Требуется сшить 900 костюмов.Одна мастерская может выполнить эту работу за 45 дней,а вторая за 30 дней.За сколько дней сошьют все костюмы обе масте...
Ответить
Технология
Карандашница из картона поэтапно.
Ответить