Сила Лоренца действует на:А)заряженную частицу б)проводник с током в)проводник бе?? тока г)протон
Физика
Сила Лоренца действует на:А)заряженную частицу б)проводник с током в)проводник бе?? тока г)протон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Лоренца действует на движущуюся заряженную частицу. протон тоже является заряженной частицей. Сила Лоренца на б), в) не действует.
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