Требуется сшить 900 костюмов.Одна мастерская может выполнить эту работу за 45 дней,а вторая за 30 дней.За сколько дней сошьют все костюмы обе мастерские?

Математика
Требуется сшить 900 костюмов.Одна мастерская может выполнить эту работу за 45 дней,а вторая за 30 дней.За сколько дней сошьют все костюмы обе мастерские?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)900:45=20(к)-1 мастерская за 1 день 2)900:30=30(к)-2 мастерская за 1 день. 3)20+30=50(к)-за 1 день обе мастерские. 4)900:50=18(д) Ответ: обе мастерские сошьют 900 костюмов за 18 дней.      Пятерок по математике....)))
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