Требуется сшить 900 костюмов.Одна мастерская может выполнить эту работу за 45 дней,а вторая за 30 дней.За сколько дней сошьют все костюмы обе мастерские?

Гость: Гость:

Решение: 1)900:45=20(к)-1 мастерская за 1 день 2)900:30=30(к)-2 мастерская за 1 день. 3)20+30=50(к)-за 1 день обе мастерские. 4)900:50=18(д) Ответ: обе мастерские сошьют 900 костюмов за 18 дней. Пятерок по математике....)))