Решите систему уравнений {у=х²-3х-4. х=-4

Математика
Решите систему уравнений {у=х²-3х-4. х=-4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=х²-3х-4                x=-4 D=b^2+4ab D=9+16=25 корень из D=5 x1=-1 x2=4
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