Для чого використовують елктромагнітне реле?

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На сьогоднішній час електромагнітні реле є основними елементами у пристроях автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті. Незважаючи на інтенсивний розвиток і широке впровадження сучасних інтегральних мікросхем, мікропроцесорної та обчислювальної техніки в пристрої залізничної автоматики, електромагнітні реле продовжують залишатися головними і найбільш масовими елементами систем регулювання рухом поїздів на перегонах і станціях.