Почему железнодорожные шпалы пропитывают смолой?
Физика
Почему железнодорожные шпалы пропитывают смолой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) чтобы не было корозии 2) чтобы не сгнили 3) чтобы древесина не промокла
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