Диагональ правильной четырехугольной призмв наклонена к плоскости основания под углом 30° боковое ребро равно 3. найдите диагональ призмы

Математика
Диагональ правильной четырехугольной призмв наклонена к плоскости основания под углом 30° боковое ребро равно 3. найдите диагональ призмы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение.                                                                                                       d=3/sin30                                                                                                       d=3:одна вторая=3*2=6                ответ 6
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