Диагональ правильной четырехугольной призмв наклонена к плоскости основания под углом 30° боковое ребро равно 3. найдите диагональ призмы
Математика
Диагональ правильной четырехугольной призмв наклонена к плоскости основания под углом 30° боковое ребро равно 3. найдите диагональ призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. d=3/sin30 d=3:одна вторая=3*2=6 ответ 6
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