Решить ( Химия ) 1)C-CO 2)CO-CO2 3)CO2-K2CO3 4)K2CO3-KOH 5)KOH-K2CO3 6)CO2-H2CO3 7)H2CO3-K2CO3
Химия
Решить ( Химия ) 1)C-CO 2)CO-CO2 3)CO2-K2CO3 4)K2CO3-KOH 5)KOH-K2CO3 6)CO2-H2CO3 7)H2CO3-K2CO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C + H2O = CO + H22CO + O2 = 2CO2CO2 + K2O = K2CO3K2CO3 + H2O = KHCO3 + KOH2KOH + CO2 = K2CO3 + H2OCO2 + H2O = H2CO3H2CO3 +2 KOH = K2CO3 +2 H2O
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