Сочинение (описение картинки из иллюстрации Гвидон и Царица) Срочно помогие пожалуйста!
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Сочинение (описение картинки из иллюстрации Гвидон и Царица) Срочно помогие пожалуйста!
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Начиная с 1904 года, Библин занимается театральными эскизами. По словам современников, все скромные спектакли он превращал в огромный пестрый шатер, раскрашен узорами так что их можно было рассматривать бесконечно. Художник будто видел сказочную красоту пес и пытался как можно ярче показать зрителям то что видел он. "Сказку о Царе Сатлане" Иван Яковлевич иллюстрировал первой, и начал он со страницы где Салтан подслушивает разговор трех сестер На дворе ночь, месяц светит, царь спешит к крыльцу, проваливаясь в снег. Изба самая настоящая, крестьянская, с маленькими окошками, нарядным крыльцом. А вдали –– церковь шатровая. В XVII веке по всей Руси строили такие церкви. И шуба у царя настоящая, царская, такие шубы шили из бархата и парчи, доставляемые из Греции, Турции, Италии и Ирана. Эта сказка с ее многокрасочными картинами древнерусского быта дала богатую пищу билибинской фантазии. С поразительным мастерством и большим знанием изобразил художник старинные костюмы и утварь. В ее оформлении он достиг особого блеска и выдумки. Роскошные царские палаты сплошь покрыты узорами, росписью и украшениями. Здесь орнамент настолько обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, что все превращается в некое зыбкое видение, существующее в особом иллюзорном мире и готовое вот-вот исчезнуть. Момент, где царевич Гвидон и его мать видят удивительный город, Билибин изобразил с особой теплотой. Город похож на расписной пряник, а место, где сидят царица и царевич, всё изукрашено цветами, как райский сад.
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