Как высчитывать высоту по горизотали Срочно!!!! Даю 25 Баллов!!!!!!!!!!
География
Как высчитывать высоту по горизотали Срочно!!!! Даю 25 Баллов!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если точка расположена на горизонтали, то ее высоту устанавливают по высоте этой горизонтали. Высоту (отметку) точки, расположенной между горизонталями , можно определить, если через нее провести линию ab по кратчайшему расстоянию между горизонталями. Из подобия треугольников abb1 иacc1, учитывая, что h – высота сечения рельефа, d – заложение , получим cc1 = ac × bb1 / ab или Δh = Δd h /d. Отметка точки Нс будет равна отметке точки a плюс величина Δh: Нс = На + Δh. Величины d и Δd измеряют на карте, а высота сечения рельефа подписана под масштабом карты.
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