Как высчитывать высоту по горизотали Срочно!!!! Даю 25 Баллов!!!!!!!!!!

География
Как высчитывать высоту по горизотали Срочно!!!! Даю 25 Баллов!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если точка расположена на горизонтали, то ее высоту устанавливают по высоте этой горизонтали. Высоту (отметку) точки, расположенной между горизонталями , можно определить, если через нее провести линию ab по кратчайшему расстоянию между горизонталями. Из подобия треугольников abb1  иacc1, учитывая, что h – высота сечения рельефа, d – заложение , получим  cc1 = ac × bb1 / ab или Δh = Δd h /d. Отметка точки Нс будет равна отметке точки a плюс величина Δh: Нс = На + Δh. Величины d и Δd измеряют на карте, а высота сечения рельефа подписана под масштабом карты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя и Катя играют в числа. Петя называет некоторое число, а Катя, выполняя каждый ??аз одно и то же арифмитическоеидействие, получает новое число ...
Ответить
Алгебра
Помогите решить полные кводратные уравнения 1)-3х^2-х+10=0 2)(х-1)^2=2х^2-6х-31
Ответить
Математика
Диагональ правильной четырехугольной призмв наклонена к плоскости основания под углом 30° боковое ребро равно 3. найдите диагональ призмы
Ответить
Химия
Решить ( Химия ) 1)C-CO 2)CO-CO2 3)CO2-K2CO3 4)K2CO3-KOH 5)KOH-K2CO3 6)CO2-H2CO3 7)H2CO3-K2CO3
Ответить
Русский язык
Сочинение (описение картинки из иллюстрации Гвидон и Царица) Срочно помогие пожалуйста!
Ответить