Помогите решить полные кводратные уравнения 1)-3х^2-х+10=0 2)(х-1)^2=2х^2-6х-31
Алгебра
Помогите решить полные кводратные уравнения 1)-3х^2-х+10=0 2)(х-1)^2=2х^2-6х-31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х²-х+10=0 3х²+х-10=0 D=1+120=121=11² х₁=(-1+11)/6=10/6=1 2/3 х₂=(-1-11)/6=-2 х²-2х+4=2х²-6х-31 х²-4х-35=0 D=16+140=156=2√39 х₁=(4+2√39)/2=2+√39 х₂=(4-2√39)/2=2-√39
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