Помогите решить уравнения, пожалуйста. 3(0.9х-1)-(х+0.6)=-0.2 7-(3.1-0.1y)=3-0.2y
Алгебра
Помогите решить уравнения, пожалуйста. 3(0.9х-1)-(х+0.6)=-0.2 7-(3.1-0.1y)=3-0.2y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если без решения, то y=-3
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