На какие вопросы отвечают глаголы убить,спасти,повести,продать,предать,купить,пе??елить,повторять. пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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На какие вопросы отвечают глаголы убить,спасти,повести,продать,предать,купить,пе??елить,повторять. пожалуйста очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость