5-9 Физика 13+7 б Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 2 мГн и воздушного конденсатора, состоящий из двух круглых пластин диаметром 20 см, расположенных на расстоянии 8 мм друг от друга. Определите период св...
Физика
5-9 Физика 13+7 б Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 2 мГн и воздушного конденсатора, состоящий из двух круглых пластин диаметром 20 см, расположенных на расстоянии 8 мм друг от друга. Определите период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=2*10^-3 Гн D=0.2 м d=8*10^-3 м ео=8,85*10^-12 Ф/м Т=?C=eo**e*S/d e=1 (воздух)S=π*D²/4T=2*π*√(L*C)=(π/D)*√(eo*π*L/d)==(3.14/0.2)*√8.85*10^-12*3.14*2*10^-3/8*10^-3)=41*10^-6 c (41 мкс)============================
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