5-9 Физика 13+7 б Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 2 мГн и воздушного конденсатора, состоящий из двух круглых пластин диаметром 20 см, расположенных на расстоянии 8 мм друг от друга. Определите период св...

Физика

5-9 Физика 13+7 б Колебательный контур состоит из катушки индуктивности 2 мГн и воздушного конденсатора, состоящий из двух круглых пластин диаметром 20 см, расположенных на расстоянии 8 мм друг от друга. Определите период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре.

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