Как меняется оптическая сила линзы если ее полностью опустить в воду
Физика
Как меняется оптическая сила линзы если ее полностью опустить в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если опустить в воду стеклянную линзу, уменьшится оптическая сила, так как D=1/F, то фокусное расстояние увеличится.
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