Сейчас часы показывают 14ч14мин. Какое время ини показывали 2ч19мин назад?
Математика
Сейчас часы показывают 14ч14мин. Какое время ини показывали 2ч19мин назад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11:55 xD это очень легкий вопрос.
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