Составти предложения со словосочитаниями: Идите сюда, Идти вперёд, Прибывание здесь, Вперёд росы, Вернутся к чёрному.

Русский язык
Составти предложения со словосочитаниями: Идите сюда, Идти вперёд, Прибывание здесь, Вперёд росы, Вернутся к чёрному.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учительница сказала ребятам идти вперед. твое прибывание здесь немного меня смущает пройдя через много он всеже решил вернуться к черному
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