Пол комнаты, имеющий форму прямоугольника со сторонами 6м и 7м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10см и 25см. Сколько потребуется таких дощечек?
Алгебра
Пол комнаты, имеющий форму прямоугольника со сторонами 6м и 7м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10см и 25см. Сколько потребуется таких дощечек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м=600см 7м=700см 1-й способ 600/25=24 - дощечки в ряду 700/10=70 рядов всего 24*70=1680 дощечек 2-й способ площадь комнаты 700см*600см=420000 см² площадь дощечки 25*10=250 см² 420000/250=1680 дощечек
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