Пол комнаты, имеющий форму прямоугольника со сторонами 6м и 7м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10см и 25см. Сколько потребуется таких дощечек?

Алгебра

Пол комнаты, имеющий форму прямоугольника со сторонами 6м и 7м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10см и 25см. Сколько потребуется таких дощечек?

Автор: Гость