Я спросила детей о происхождении вашей фамилии напиши небольшой рассказ происхождение моей фамилии пятернева

Русский язык
Я спросила детей о происхождении вашей фамилии напиши небольшой рассказ происхождение моей фамилии пятернева
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основой фамилии Пятернёва послужило мирское имя Пятерень. Мирское имя Пятерень восходит к числительному «пять». Очевидно, это имя получил пятый ребёнок в семье. Имена, указывающие на то, каким по счёту в своей семье родился человек, были довольно распространены в старину. Так, нередко употреблялись имена Первой, Первак, Второй, Третьяк, Четвертак, Шестак, Шестой и т.д. Имя Пятерень относится к числу к подобных именований. Пятерень, со временем получил фамилию Пятернёва.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На сколько увеличится глубина осадки корабля, площадь сечения которого вдоль ват??рлинии равна 2500 квадратных метров, если корабль примет 1500 тон...
Ответить
Информатика
Перечисли множество всех цифр ибукв
Ответить
Физика
Определите мощность двигателя автокрана который выполнил работу в 4380000 Дж в течение 30 с. НАПИШИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
Начертить четырехугольник провести в нем отрезок так чтобы он разделил четырехугольник на треугольник и пятиугольник
Ответить
Математика
Координатную плоскость перегнули под прямым углом вдоль оси Ох. Найти расстояние между точками А и В, если на неперегнутой координатной плоскости о...
Ответить