Я спросила детей о происхождении вашей фамилии напиши небольшой рассказ происхождение моей фамилии пятернева

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Основой фамилии Пятернёва послужило мирское имя Пятерень. Мирское имя Пятерень восходит к числительному «пять». Очевидно, это имя получил пятый ребёнок в семье. Имена, указывающие на то, каким по счёту в своей семье родился человек, были довольно распространены в старину. Так, нередко употреблялись имена Первой, Первак, Второй, Третьяк, Четвертак, Шестак, Шестой и т.д. Имя Пятерень относится к числу к подобных именований. Пятерень, со временем получил фамилию Пятернёва.