Выписать из книг любых книг 7 сложно сочиненные предложения с разными предаточными.пожалуйста

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Выписать из книг любых книг 7 сложно сочиненные предложения с разными предаточными.пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопросам оно фланговых цех эвкалипт восковых ух
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