Что сказал о Москве и армии Наполеона Кутузов?
Литература
Что сказал о Москве и армии Наполеона Кутузов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Мы Наполеона не победим. Мы его обманем»
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