Запишите окончания имен существительных 3-го склонения именительный падеж,родительный падеж,дательный падеж,винительный падеж,творительный падеж,предложный падеж
Русский язык
Запишите окончания имен существительных 3-го склонения именительный падеж,родительный падеж,дательный падеж,винительный падеж,творительный падеж,предложный падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот картинка: у нас такая в классе весит! просто и всё понятно!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Их одного города в противоположных направлениях одновременно отправились два ав??омобиля. скорость одного автомобиля равна 72,5 км/ч что на 8,7 км/...
Алгебра