Гость: Гость:

Разрядные слагаемые - это сложение чисел с разной разрядностью. Например, цифры от 1 до 9 - это "единицы", цифры 10,20, 30, ..-"десятки", ну и т. д. Соответственно, если суммировать единицы и десятки, то каждое из слагаемых будетразрядным. НАпример, 20 + 7 = 27. 20 и 7 - это разрядные слагаемые, 27 - их сумма