Разрядные слагаемые
Математика
Разрядные слагаемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрядные слагаемые - это сложение чисел с разной разрядностью. Например, цифры от 1 до 9 - это "единицы", цифры 10,20, 30, ..-"десятки", ну и т. д. Соответственно, если суммировать единицы и десятки, то каждое из слагаемых будетразрядным. НАпример, 20 + 7 = 27. 20 и 7 - это разрядные слагаемые, 27 - их сумма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Хор зайчат спел в первом отделении концерта 7 песен а во втором на 2 песни меньше сколько песен спели зайчата во втором отделении концерта. как офо...
Русский язык
Запишите окончания имен существительных 3-го склонения именительный падеж,родительный падеж,дательный падеж,винительный падеж,творительный падеж,пр...
Русский язык