Как отличить металлы от не металлов на вид

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Характерные свойства металлов: Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и неметаллы иод и углерод в виде графита) Хорошая электропроводность Возможность лёгкой механической обработки (см. : пластичность; однако некоторые металлы, например германий и висмут, непластичны) Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов) Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы) Большая теплопроводность В реакциях чаще всего являются восстановителями Каких либо визуальных способов отличить нет, но блеск все таки наиболее точный способ для того, что бы отличить металл от неметалла.