8 поговорок на казахском языке.в словах должны быть антонимы.
Қазақ тiлi
8 поговорок на казахском языке.в словах должны быть антонимы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жақсының жақсылығын айт нұры тасысын. жақсыдан үйрен жаманнан жирен. білгенің бір тоғыз білмегенің тоқсан тоғыз.
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