Допоможіть вирішити задачу .Напкркд дякую!!!!!!!!!! Каштани становлять 5/18 усіх дерев, що ростуть у парку, а дуби -9/10 кількості каштанів. Яку частину всіх дерев у парку становлять дуби?

Математика

Допоможіть вирішити задачу .Напкркд дякую!!!!!!!!!! Каштани становлять 5/18 усіх дерев, що ростуть у парку, а дуби -9/10 кількості каштанів. Яку частину всіх дерев у парку становлять дуби?

Автор: Гость