Допоможіть вирішити задачу .Напкркд дякую!!!!!!!!!! Каштани становлять 5/18 усіх дерев, що ростуть у парку, а дуби -9/10 кількості каштанів. Яку частину всіх дерев у парку становлять дуби?
Математика
Допоможіть вирішити задачу .Напкркд дякую!!!!!!!!!! Каштани становлять 5/18 усіх дерев, що ростуть у парку, а дуби -9/10 кількості каштанів. Яку частину всіх дерев у парку становлять дуби?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/18 - каштани 9/10- дуби від каштанів 18*2=36( ч ) -1/36 дубів 9/36 - дуби усіх дерев у парку
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