При каком х выполняется неравенство 2x+5lt;5x - 7 а -3,8 б -2,4 в 1,6 г 4,1

Математика

При каком х выполняется неравенство 2x+5lt;5x - 7 а -3,8 б -2,4 в 1,6 г 4,1

Автор: Гость