При каком х выполняется неравенство 2x+5lt;5x - 7 а -3,8 б -2,4 в 1,6 г 4,1

Математика
При каком х выполняется неравенство 2x+5lt;5x - 7 а -3,8 б -2,4 в 1,6 г 4,1
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