Напишите сложные слова и выделите в них корень.Пожалуйста помогите.Зарание спаси??о!
Русский язык
Напишите сложные слова и выделите в них корень.Пожалуйста помогите.Зарание спаси??о!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегопад 1 корень снег 2 пад
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