Помогите пожалуйста с русским! Прочитайте. 1. Дети поют песню о РОДИНЕ. 2. О БЕРЕГ ти??о плещется река. 3. НА СТЕБЕЛЁК осоки села стрекоза. 4. НА ДВОРЕ бушует вьюга. 5. С горы В ДОЛИНУ бежит ручей. 6. В АЛЛЕЕ парка тихо и прохл...
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Помогите пожалуйста с русским! Прочитайте. 1. Дети поют песню о РОДИНЕ. 2. О БЕРЕГ ти??о плещется река. 3. НА СТЕБЕЛЁК осоки села стрекоза. 4. НА ДВОРЕ бушует вьюга. 5. С горы В ДОЛИНУ бежит ручей. 6. В АЛЛЕЕ парка тихо и прохладно. 7. В НЕБЕ раздалась песня жаворонка. Выпишите словосочетания с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имён существительных. Образец: Поют о Родине (П.п.).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О берег плещется В.п.,
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