Составьте текст по данному началу употребляя глаголы в форме 2ого лица единственного числа в обобщённом значении: я очень люблю лес осенью...

Русский язык

Составьте текст по данному началу употребляя глаголы в форме 2ого лица единственного числа в обобщённом значении: я очень люблю лес осенью...

Автор: Гость