Составьте текст по данному началу употребляя глаголы в форме 2ого лица единственного числа в обобщённом значении: я очень люблю лес осенью...
Русский язык
Составьте текст по данному началу употребляя глаголы в форме 2ого лица единственного числа в обобщённом значении: я очень люблю лес осенью...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. прости пожалустаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Добрый вечер!Пожалуйста помогите выполнить задание. Нужно очень срочно. Завтра здать.Заранее спасибо!!
Русский язык
Математика
Если известны расстояние и время движения то как найти скорость используя данные решить задачу t=4 часа s=360км